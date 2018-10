Un enfant a été abordé par un inconnu sur le chemin l'école de Loupoigne. Un suspect a été interpellé.

Vif émoi, jeudi matin, aux abords de l’école communale. Une voiture de couleur grise serait arrivée brusquement et son conducteur aurait tenté d’enlever une élève de l’école primaire. Cette dernière se déplaçait à pied et alors que le conducteur lui demandait de monter dans son véhicule, elle s'est encourue. "La voiture a alors fait marche arrière pour revenir à hauteur de la fillette et son conducteur lui a redemandé de monter dans la voiture", précise la directrice de l'école Corine Keyaert.

Finalement, la jeune fille de 12 ans est parvenue jusqu'à l'école où elle s'est réfugiée. "Elle était traumatisée en arrivant à l'école, précise la directrice. Elle ne savait plus parler. Ce n'est qu'après quelques instants qu'elle nous a dit ce qu'il s'était passé."

Immédiatement, la police a été avertie et s'est rendue sur les lieux. Vers 14 h, on apprenait que l'auteur des faits avait été interpellé. Il est actuellement en cours d'audition par la zone de police de Nivelles-Genappe.

Au sein de l'école, la directrice a mis un encadrement spécial, rappelant notamment aux enfants les gestes à adopter s'ils devaient être confrontés à pareille situation. "La situation a été directement prise au sérieux. Et tout a été mis en place pour rassurer les élèves et les encadrer."

La police a mis en place une cellule psychologique au sein de l'établissement scolaire pour épauler les enfants tandis que des agents de quartier vont assurer la surveillance des écoles de l’entité.