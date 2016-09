Trois chatons lâchement tués à Chastre: "C’est honteux, crapuleux"

Brabant Wallon

C’est avec un sentiment de véritable dégoût qu’une habitante de Chastre a découvert, jeudi après-midi, trois chatons qui avaient été lâchement tués et dont les corps ont été jetés en pâture, dans un champ situé juste derrière chez elle, à Saint-Géry. "C’est honteux, crapuleux , confie Lydia, furieuse, sur les réseaux sociaux. Je souhaite bien du malheur à l’auteur des faits après ces actes."

Car si l’on pouvait de prime abord penser que ces chatons aient été livrés à eux-mêmes après un abandon maternel et qu’ils n’aient pas pu en survivre, Lydia est certaine que ce n’est pas le cas et qu’il s’agit donc bien d’un acte barbare. "Je sais qui est l’auteur des faits et j’ai d’ailleurs déposé plainte."

S’ils n’ont malheureusement rien d’exceptionnel, les faits ont suscité un réel émoi dans le quartier et sur les réseaux sociaux. Et auront eu le mérite de relancer le débat sur la stérilisation des chats. "Ça me répugne, confie une internaute. Les responsables me font horreur."

Et une autre de poursuivre : "C’est toujours la même histoire. On adopte un animal si on sait s’en occuper. Pour les chats, ça veut dire qu’on leur met une puce, qu’on leur fait leurs vaccins, qu’on les vermifuge et qu’on passe par la case Stérilisation. Et si chaton il y a, il faut leur trouver une famille qui saura s’en occuper et leur donner tout l’amour qu’ils ont besoin. Je suis triste de voir ces petits pour lesquels la vie fut trop courte. Et je suis certaine que la vie, pour ceux qui ont fait ça, leur fera payer."

L’histoire se termine heureusement bien pour un quatrième chaton qui a été sauvé in extremis d’une mort certaine. "J’ai trouvé parmi ces pauvres bébés un petit miracle qui lui, a survécu, explique une autre Chastroise. Je l’ai emmené chez le vétérinaire et il est en pleine forme, mais j’ai dû le sevrer au biberon. Malheureusement, je n’ai pas pu le garder car je fais des allergies."

Le petit chaton a, depuis, trouvé une famille d’adoption où il est chouchouté. "Il va avoir tout ce dont il a besoin."