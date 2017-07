Sous l’effet de médicaments et d’alcool, l’individu s’est très fort énervé, estimant que ses voisins faisaient trop de bruit. Il a sorti une arme et a tiré dans son jardin. Il s’est ensuite rendu sur la voie publique où il a mis le voisin et l’enfant de celui-ci en joue.Les policiers ont été appelés à la rescousse et ont interpellé le suspect. Il a été déféré au parquet brabançon où la délivrance d’un mandat d’arrêt a été requise du chef de tentative de meurtre. Le juge d’instruction a finalement décidé de libérer l’individu sous conditions.