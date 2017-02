Les policiers de la zone de l'ouest du Brabant wallon ont été appelés à intervenir, mercredi soir peu après 21h, à l'angle de l'avenue de Scandiano et de la rue de Bourgogne, où gisait le corps d’un jeune homme né en 1994. Il avait été frappé d'un coup de couteau au niveau abdominal et souffrait notamment de plaies ouvertes, d'une hémorragie et de lésions lombaires.



Transporté au centre médical de la Haute Senne situé à proximité immédiate, il a ensuite été transféré à l'hôpital de Nivelles où son état s'est stabilisé.



Deux suspects, respectivement nés en 1994 et 1993, tous deux inscrits à l'adresse de référence du CPAS de Bruxelles, ont rapidement été identifiés et interpellés dans un immeuble de la rue de Bourgogne, là où s'est produite la tentative de meurtre.



La victime dit s'être rendue dans l'appartement situé au deuxième étage pour y récupérer un chargeur de téléphone portable. Une dispute s'y serait déclarée. L'un des suspects aurait frappé la victime d'un coup de couteau avant de lui ordonner de sauter par la fenêtre.



Les deux individus suspectés d'être impliqués dans la tentative de meurtre ont été privés de liberté puis déférés jeudi au parquet du Brabant wallon. Ils doivent être présentés dans l'après-midi à un juge d'instruction auprès duquel a été requise la délivrance de mandats d'arrêt.



Le plus jeune des deux a été libéré en novembre dernier alors qu'il se trouvait en détention préventive pour d'autres faits. Il a également été condamné, en avril 2016, à vingt-cinq mois de prison assortis d'un sursis de quatre ans.