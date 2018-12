Les pompiers sont intervenus samedi matin vers 7h et un périmètre de sécurité a été installé.





Installé en plein centre de la Grand-Place de Tubize, le traditionnel sapin de Noël a bien failli causer quelques problèmes ce samedi matin. En effet, à cause des intempéries et des gros vents, le grand sapin penchait dangereusement vers l'intérieur de la Grand-Place.

Avertis de la situation, les hommes du feu et les autorités communales sont intervenus pour dégager les véhicules qui se trouvaient à proximité dans un premier temps. Ensuite, le nécessaire a été fait pour sécuriser le sapin et un périmètre de sécurité a également été installé le temps que tout rentre dans l'ordre et qu'il n'y ait plus de risque qu'il tombe.