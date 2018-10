Visiblement, un accord aurait été trouvé entre l'Equipe du Bourgmestre, Ecolo et... Défi! Exit le MR donc!





Est-ce que le retour aux affaires de Raymond Langendries allait rebattre les cartes à Tubize ? C’était tout l’enjeu de ces élections mais il semblerait que finalement, c’est une nouvelle fois en coulisses que tout devrait se décider.

Si la majorité actuelle composée du PS, d’Ecolo et du MR avait toujours annoncé, sans le signer sur papier, qu’elle était prête à repartir ensemble pour six ans, il semblerait que la soirée électorale en ait décidé autrement… et pas en termes de voix. Car si l’Équipe du Bourgmestre de Michel Januth termine première avec 28,57 % des votes, le podium est complété par le RC de Raymond Langendries (25,6 %) et le MR (14,32 %).

Deux partis qui pourraient pourtant se retrouver… dans l’opposition. En effet, durant la soirée, on apprenait que l’Équipe du Bourgmestre (10 sièges) avait en tête de former une nouvelle majorité en compagnie d’Ecolo (4 sièges) et de… Défi (2 sièges), évinçant par la même occasion Pierre Pinte et les quatre sièges glanés par le MR lors de ce scrutin.

Au final, c’est bien l’un des plus “petits” partis qui devrait décider du sort du futur bourgmestre de Tubize. Avec ses 9,53 %, Défi a en effet la main si la tendance se confirme et que l’Équipe du Bourgmestre ne veut plus du MR. Un MR qui pourrait dès lors s’allier au RC pour former une majorité… à condition qu’ils soient suivis par Défi.

Finalement, dans le courant de la nuit, on apprenait que visiblement, un accord aurait bien été scellé entre l'Equipe du Bourgmestre, Ecolo et... Défi. Le MR est donc évincé de la majorité à Tubize, Raymond Langendries ne reprendrait pas le maïorat et Défi ferait une entrée remarquée dans la cité du Betchard!