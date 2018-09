L'agression a été perpétrée par deux individus connus de l'entité et ils ont été privés de liberté





Une violente agression s'est produite jeudi après-midi, vers 16h, à proximité de la Grand-Place de Tubize. Pour une raison encore inconnue, deux personnes, issues de l'entité et respectivement nés en 1997 et 1999, s'en sont pris à un jeune Tubizien né en 1999. Dans un premier temps, la victime a été menacée à l'aide d'un couteau et d'une barre de fer.

Mais les agresseurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont ensuite roué la victime de coups et d'ailleurs, cette dernière souffre de multiples contusions. Transporté à l'hôpital, le jeune homme se trouve actuellement en incapacité de travail pour au moins quinze jours dans un premier temps.

Quant aux deux agresseurs, ils ont été appréhendés et privés de liberté. Ils sont connus des force de l'ordre pour d'autres faits de violence. Déférés au parquet, ils doivent être présentés à un juge d'instruction nivellois dans le courant de la journée et un mandat d'arrêt devrait être requis à leur encontre.