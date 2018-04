Les faits ont eu lieu à Rêves. Il n'y a pas eu de blessés

Impressionnant incendie que celui qui a touché un bus des Tec Brabant wallon, jeudi vers 12 h 30. Alors qu'il circulait dans la commune de Rêves (Hainaut), le chauffeur, parti de Nivelles, a été alerté par un conducteur qui le suivait d'un dégagement de fumée suspect qui s'échappait de l'arrière son véhicule. Il a alors stoppé son engin et a mis les deux voyageurs qu'il transportait en sécurité, avant de garer son bus sur le bas-côté.

Le bus s'est rapidement embrasé. Les pompiers de Nivelles sont rapidement arrivés sur place mais malgré leur intervention, le bus a été entièrement détruit. "En 1/4 d'heure, tout le bus était calciné", précise Bruno Balthazar, directeur transport des Tec Brabant wallon

La route a dû être complètement fermée à la circulation et ne devrait être rouverte qu'après l'évacuation de la carcasse et inspection de la chaussée. Plus que probablement endommagée suite à la forte chaleur dégagée lors de l'incendie, elle devra certainement être réasphaltée.

"L'examen du bus est toujours en cours pour tenter de déterminer les circonstances exactes de l'incendie, précise Bruno Balthazar. Il devrait être effectué d'ici quelques heures. Le principal est qu'il n'y ait pas eu de blessés."

Une déviation a été mise en place et l'arrêt des TEC a été déplacé. "Les élèves de l'institut Sainte-Marie qui prennent le bus pour rentrer chez eux sont actuellement informés du déplacement de l'arrêt."

Quant aux deux passagers débarqués à Rêves, ils ont été pris en charge par les services des Tec.

© FVH



