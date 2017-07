Un grave accident de la route a sans doute été évité de justesse, mardi après-midi sur la nationale 25 à hauteur de Genappe. Un automobiliste circulant en direction de Nivelles est parvenu à immortaliser le comportement plus que dangereux d'un camionneur. Pendant plusieurs centaines de mètres, le routier a zigzagué avec son camion-benne entre la bande de droite et la bande d'arrêt d'urgence. Heureusement, aucun véhicule ne se trouvait à l'arrêt à cet endroit.La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux.Reste désormais à déterminer les raisons de ce comportement plus que dangereux. Distraction ? Utilisation du GSM au volant ? Endormissement ? Pour l'heure, il est impossible d'y répondre, le camionneur n'ayant pas été retrouvé.