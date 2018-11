Samedi matin, vers 10h45, les pompiers wavriens ont été appelés pour un important incendie au sein d'une habitation de l'avenue des Rossignols à Céroux-Mousty. Rapidement sur place, les hommes du feu sont restés sur les lieux de l'incendie (dont l'origine doit encore être déterminée) jusqu'en début d'après-midi.





Et pour cause: le corps d'un homme, certainement le propriétaire ou l'habitant de la maison, a été retrouvé sans vie. Visiblement, il serait décédé des suites d'une intoxication à cause des dégagements de fumée.





Les experts du parquet sont descendus sur place afin de déterminer les causes de cet incendie qui a donc fait une victime et d'importants dégâts à l'habitation.