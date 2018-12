Un jeune homme a été violemment agressé, lundi soir, dans un parc public à Tubize, a-t-on appris mardi auprès du parquet du Brabant wallon.

Alors qu'il se trouvait dans un parc situé à proximité de l'avenue de Scandiano, la victime née en 1994 a été rouée de coups par trois individus, pour une raison encore à déterminer. Le jeune homme souffre de fractures au nez, à la mâchoire, à l'arcade sourcilière et à la pommette. Transporté à l'hôpital, il est hors de danger. L'un de ses agresseurs, né en 1997 et habitant Hal, a été appréhendé. Ses deux complices présumés ont été identifiés et seraient domiciliés à Tubize.

Avant de quitter les lieux, les agresseurs ont dépouillé leur victime d'une dizaine d'euros. Selon les informations recueillies par la police, le jeune homme connaissait ses agresseurs et le vol ne semble pas être la raison de l'agression.