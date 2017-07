Il fallait tout de même y penser: proposer aux clients un moyen de se débarrasser de leurs petites pièces brunes avec des bons d'achat en échange.

Une idée qui convient à tout le monde. En effet, les clients peuvent enfin se débarrasser de la "mitraille" qui traîne au fond du portefeuille ou dans une tirelire pendant que le commerçant les invite ainsi à utiliser ses bons d'achat dans son magasin.

Une machine vient ainsi d'être installée à l’entrée de l'Intermarché de Walhain, dans le Brabant Wallon. Celle-ci semble attirer les clients de toute la région, ravie de cette opportunité. "On inaugure, c’est la première fois. C’est formidable, je trouve ça très très bien, plus besoin d’aller à la banque, où d’abord ils ne vous les prennent pas toujours, il faut trier et on paye des frais. Ici, c’est gratuit", a déclaré un couple aux équipes de RTL. "C’est bien, parce que sinon ça traîne au fond de mon tiroir et je trouve que c’est un service qu’on rend au client", a exprimé Danièle, venue tester la machine.

L'utilisation de la machine est très simple: le client n'a qu'à déposer ses pièces à l'endroit indiqué et la machine compte la somme qui est ensuite convertie en un bon d'achat sous la forme d'un ticket à présenter à la caisse.

Amaury, le gérant du supermarché, se rend compte que la nouvelle attraction de la région attire également de nouveaux clients. "C’est le bouche-à-oreilles, les gens en parlent, ils veulent se débarrasser de leur tirelire… Pour l’instant, on a des clients qui sont des clients du magasin qui sont venus utiliser la machine, mais aussi des clients qui n’étaient pas clients chez nous et qui sont arrivés via les réseaux sociaux pour découvrir et utiliser cette machine".

Le fait que les médias aient évoqué l'information et que les clients satisfaits en parlent autour d'eux a clairement joué en faveur de cet Intermarché plutôt malin.