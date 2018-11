Le passager ne souffre que de légères blessures

Le passager d'un bus a été légèrement blessé, mardi matin, lors d'une collision entre le bus et un tracteur. Selon les premières constatations, le bus devançait le tracteur et aurait brusquement freiné. Le conducteur du tracteur, tirant une remorque de plusieurs tonnes, n'aurait pas pu s'arrêter à temps et a heurté le bus par l'arrière.

Une collision qui a donc fait un blessé léger. En effet, alors que le bus était à l'arrêt, un passager, qui sortait du véhicule, a été projeté sur le sol au moment du choc. Très légèrement blessé, il a été transporté à l'hôpital de Tirlemont par les services ambulanciers de Joannes et ses jours ne sont bien évidemment pas en danger.