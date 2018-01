Depuis ce samedi matin, un quartier de Lasne, situé à proximité de la route de la Marache, est privé d'électricité.





En cause: une cabine à haute tension qui a explosé pour une raison encore inconnue. Ce qui est certain, c'est qu'elle a brûlé et que les habitants sont actuellement privés d'électricité.





Après l'intervention des pompiers pour éteindre l'incendie, ce sont les ouvriers d'Ores qui sont sur place afin de rétablir le courant.