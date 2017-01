Le drame a eu lieu vendredi en début de soirée.

Un accident tragique s'est produit ce vendredi soir entre 17h30 et 18h, une femme s'est fait heurter par un train qui circulait sur la ligne Luxembourg-Bruxelles. La collision fatale a eu lieu à quelques dizaines de mètres de la gare de Genval.

On ne sait pas encore grand chose sur le déroulé des évènements ni sur l'identité de la victime. D'après la police, on se dirige vers un suicide mais il faudra attendre les conclusions de l'enquête de la police des chemins de fer pour avoir une réponse définitive sur ce qu'il s'est passé.

On ne connait pas non plus l'identité de la victime mais d'après les premières informations communiquées par la zone de police, il s'agirait, d'une Rixensartoise mère de deux enfants.