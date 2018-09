Plein les oreilles aussi, la soirée étant organisée sur le thème de la musique baroque. Un violoncelliste et une harpiste présentaient donc des solos émouvants dans une ambiance très particulière tandis que l’abbatiale, elle, est devenue pour un soir le (superbe) terrain de jeu du contre-ténor Dominique Corbiau, accompagné de musiciens pour présenter le Stabat Mater d’Antonio Vivaldi et des chefs d’oeuvre italiens oubliés.Le public a également pu se régaler devant des acrobates bravant le feu tombant en cascade le long des vieux murs de l’abbaye, des artistes semblant danser avec les flammes ou simplement en se réchauffant près des sculptures lumineuses élaborées à la mesure du site.Le final, un feu d’artifice musical de belle qualité, a achevé de faire flamber d’enthousiasme les centaines de curieux venus apprécier cette première initiative du genre à l’abbaye. Un essai transformé, un de plus, pour l’asbl qui gère le site cistercien et tente d’en exploiter tout le potentiel.