A découvrir aussi, le savoir-faire de divers artisans qui montrent en direct de quoi ils sont capables, et ne sont pas non plus avares d’explications voire de petits secrets retrouvés avec la pratique. Un régal pour les curieux, simples promeneurs d’un jour ou connaisseurs pointus en quête de détails. Le tout est animé par des concerts, des contes, des numéros de magie ou d’acrobates…

Ombres et Lumières, c’est encore ce dimanche de 11 h à 18 h à Villers-la-Ville.

Et pourtant, jusqu’à ce week-end, l’abbaye de Villers n’avait jamais accueilli un événement médiéval de grande ampleur. Lacune réparée de belle manière, depuis vendredi soir, avec l’organisation sur place du festival Ombres et Lumières.L’objectif de l’asbl qui gère le site cistercien - un des plus complets d’Europe - étant d’inscrire le rendez-vous dans la durée, il fallait miser sur la qualité dès cette première édition. Ils ont dès lors fait appel à la Guilde Saint-Louis, une association française qui regroupe des compagnies professionnelles se produisant un peu partout en Europe. Des artisans et des fabricants de produit du terroir se sont ajoutés pour occuper pratiquement l’entièreté du site, aux côtés des campements médiévaux.Le résultat vaut le détour, d’autant que la plupart des passionnés ont le souci de l’exactitude historique. Des démonstrations permettent d’apprendre comment on maniait une épée au temps des chevaliers, quelle était la réelle utilité d’une cotte de mailles, quelle portée peut avoir une bonne arbalète, ce que mangeaient les guerriers ou les paysans à l’époque…