Ce mercredi matin vers 7h50, une violente collision s'est produite entre deux véhicules sur la N25 à hauteur de Corroy-le-Grand en direction de Nivelles. Pour une raison encore inconnue, deux voitures se sont percutées et les dégâts sont importants.Un crash qui s'est finalement révélé fatal pour une dame née dans les années 60. Malgré l'intervention rapide des hommes du feu de Wavre, ceux-ci n'ont rien pu faire pour lui sauver la vie malgré une réanimation pulmonaire effectuée sur place. Une autre personne a été blessée dans l'accident et admise à la clinique Saint-Pierre d'Ottignies.Plusieurs experts et le parquet sont descendus sur place afin d'y faire les constations d'usage.Fort logiquement, à la suite de ce violent accident, d'importants embarras de circulation ont été constatés.