Virée à cause de ses propos sur Facebook

Brabant Wallon

Dépités, Cathy Petré et Claude Jallet sont déterminés. "On ira jusqu’au bout, on est quasi sûr de gagner ?" La raison de leur désolation est à trouver dans le dossier de la fermeture de la Grenouillère, la maison communale pour enfants d’Orp-Jauche.

En février, le bourgmestre Hugues Ghenne a décidé que l’institution publique coûtait trop cher. De quoi le décider à remettre le préavis au personnel et à lancer un appel pour une reprise par un privé.

Mais le côté humain n’a pas été assumé comme le personnel l’espérait. "Mon épouse, 51 ans, n’a jamais eu le moindre reproche sur son travail, témoigne Claude. Elle a été licenciée pour faute grave car elle a publié sur Facebook des commentaires assez secs sur les élus, laissant entendre qu’ils n’étaient pas honnêtes. Elle a pété un câble car on attendait des réponses, un dialogue avec le bourgmestre, et rien n’est arrivé. Le sentiment d’injustice a pris le dessus. Et elle a été virée comme une malpropre."

Un avocat a pris les choses en mains. "À Caterpillar, on dit que les Américains sont terribles mais ici, ce n’est pas mieux ! Cela apparaît comme de l’abus de pouvoir, de la méchanceté gratuite. Je reste persuadé que des solutions existaient pour sauver la maison communale de l’enfance, le personnel était prêt à faire des efforts. On est à quatre mois du 1er janvier et aucune communication n’a été faite sur la suite. On a fait miroiter au personnel une reprise mais à part des CDD où le personnel va perdre ses droits et avantages…"

Pour le MR, Philippe Lefevre regrette la situation. "Si le commentaire était peu aimable, le licenciement pour faute grave rajoute du cynisme à la situation déjà extrêmement tragique pour le personnel. C’est un abus d’autorité curieux dans le chef d’une majorité très largement socialiste. La sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés."

Hier, ni Didier Houart, échevin de la Petite Enfance, ni le bourgmestre Hugues Ghenne n’ont daigné répondre à nos appels.