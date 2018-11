Zaz, Claudio Capéo, Amir ou encore Hooverphonic seront de la partie

Les premiers noms des personnalités présentes sur la scène de Viva For Life, du 17 au 23 décembre, à Nivelles, viennent d'être dévoilés. Zaz, Claudio Capéo, Laurent Lamarca, Blanche, Hooverphonic, Kid Noize et Amir seront notamment de la partie pour soutenir les trois animateurs et la cause de Viva For Life.

L’artiste française Zaz sera la première à fouler la scène, le 17 décembre prochain tandis que c'est à Amir que reviendra l'honneur de libérer Sarah De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver de la cage de verre dans laquelle ils se seront volontairement enfermés.

L'an dernier, la cinquième édition de l'opération Viva for Life, mise sur pied par la RTBF pour soutenir les associations de lutte contre la pauvreté infantile actives en Fédération Wallonie-Bruxelles, s'était clôturée sur un record de dons. Le montant récolté s'élevait à 4.115.330 euros. Les animateurs Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Cyril, qui avaient pour leitmotiv de "faire péter le compteur" alors qu'ils sont restés enfermés durant six jours dans un studio de verre installé sur la Grand-Place de Nivelles, vaient largement battu le record de 2016, soit 3,45 millions d'euros.

L'objectif de cette sixième édition, toujours sur la Grand-Place de Nivelles, sera de battre le record de l'an dernier. Près de 30.000 spectateurs avaient participé à l'événement.