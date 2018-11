Le cube de verre et le podium de Viva for Life seront de retour dans le centre de Nivelles, du 17 au 23 décembre prochains. Et même avant cela puisque les opérations de montage devraient débuter à la fin de la semaine prochaine. Ce qui amène la Ville à prendre rapidement certaines mesures en matière de mobilité : instauration d’une zone de livraison temporaire dès le 3 décembre dans la rue des Vieilles Prisons, interdiction de stationnement sur la Grand-Place, déplacement des marchés hebdomadaires…

Pour que tout cela se passe au mieux, une communication ciblée pour les commerçants locaux et les riverains est déjà mise en œuvre. Un courrier partira de l’hôtel de ville cette semaine, et les cartes ainsi que toutes les informations utiles sont déjà en ligne sur le site internet de la ville.

En parallèle, une autre communication visera le public extérieur et celle-ci devrait rompre avec ce qui a été fait l’an dernier. Non pas que les mesures qui ont été prises seront très différentes : la gratuité du parking de la SNCB en soirée et le week-end, l’instauration des navettes entre la gare et le centre-ville et le rabattement des automobiles vers les parkings de périphérie ont plutôt bien fonctionné.

Mais le matraquage et le caractère directif des indications ont pu effrayer. "Certains retours nous font penser que des personnes ont été un peu effrayées par la communication l’an dernier, indique le bourgmestre Pierre Huart. Les dispositifs mis en place nous ont permis d’accueillir 30 000 personnes sans problème mais il faut être plus positif. En résumé, cette fois, au lieu de montrer le doigt, on ouvre les bras."

Le message, à la lueur de l’expérience réussie de décembre dernier, est donc de ne pas hésiter à venir à Nivelles : des parkings sont prévus en suffisance, et les autorités savent comment gérer le flux.

Quant aux installations de la RTBF, elles seront disposées comme en décembre dernier, ce qui laisse 3 099 m² de libres durant les concerts. Compte tenu des normes de sécurité, cela imposera à la police de fermer la place quand plus de 10 000 personnes y seront présentes en même temps.