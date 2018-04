La nouvelle attraction sera ouverte en soft opening, dans un premier temps.

La nouvelle attraction de la zone “exotic world” était attendue pour la réouverture du parc, le week-end dernier. Mais la météo capricieuse belge a quelque peu ralenti le chantier. Ce n'était que partie remise : le Tiki-Waka ouvrira ses portes au public ce samedi.

"On a tout fait pour accélérer les travaux et être prêts dans les temps. Mais avec la meilleure volonté du monde, surtout du côté des ouvriers, nous n’avons pas réussi à respecter scrupuleusement le calendrier.”



L’attraction a subi toute une série de tests de sécurité cette semaine."Le Tiki-Waka ouvrira probablement ce samedi à partir de midi en soft opening : comme la zone ne sera pas totalement ouverte, certains visiteurs auront la possibilité d’embarquer à bord de ce funcoaster familial", précise la porte-parole du parc Marie-France Adnet.

Longue de 500 mètres, la nouvelle montagne russe se veut familiale, relativement silencieuse, accessible pour les enfants de plus d’un mètre et peut atteindre jusqu’à 55 km/h. La nouvelle attraction, construite par Getslauer, possédera cinq voitures pouvant accueillir quatre personnes. Il s’agit d’un circuit au décor exotique, utilisant du bois, des totems et une théâtralisation sur le thème de la Polynésie.

Quant au parcours aventure situé dans la même zone du parc et placé sous le même thème, il est construit par Evasion et sa hauteur atteindra sept mètres. Un pont de singe est prévu parmi les quatre ponts qui relieront les cinq tours (dont une avec toboggan et une autre à deux étages) à faire sortir de terre pour le printemps prochain.

Cette nouvelle zone s’inscrit dans un vaste plan de transformation et d’aménagement du parc wavrien. D’ici 2023, les responsables du parc vont débourser près de 100 millions d’euros pour rénover cinq zones. L’espace “Exotic World” représente un montant de près de 7,8 millions d’euros.