C'est une info de nos confrères de RTL Info. Ce samedi matin, vers 11h, on a évité la catastrophe de justesse. Et pour cause: alors qu'elle se trouvait dans une bouée de la Radja River, une jeune fille a basculé et est tombée dans l'eau. ", explique un témoin de la scène à nos confrères de RTL. «."Visiblement, la jeune était debout dans la bouée quand elle est tombée. ", confirme la porte-parole de Walibi à nos confrères de RTL. "."Finalement, plus de peur que de mal même si la catastrophe n'est pas passée loin. Les règles de prudence doivent plus que jamais être respectée dans les parcs d'attractions. Concernant la Radja River, elle a été fermée temporairement à la suite de cet incident.