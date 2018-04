La grêle et les fortes pluies se sont abattues sur la région en ce début de soirée causant pas mal de problèmes





Si le soleil était de la partie ce samedi matin, les habitants de Waterloo et de Braine-l'Alleud ont rapidement déchanté. En cause: d'importantes intempéries qui ont frappé cette partie de la Jeune Province!





Caves inondées, restaurant inondé, routes complètement impraticables,... la situation était assez préoccupante.





En quelques heures à peine, les pompiers avaient enregistré plus d'une trentaine d'interventions et étaient complètement débordés. Pour le moment, on n'enregistre pas de dégâts trop importants. Ce sont principalement des caves qui ont été inondées mais heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.





Logiquement, ces fortes intempéries devraient s'estomper au fil de la nuit pour finalement quitter la région. En attendant, la prudence est de rigueur et certains ont dû s'armer de seaux et de brosses en ce début de soirée.