Lancé le 1 er novembre dernier, rapidement, le frigo solidaire installé sur le parking du Waterloo Tennis a joui d’un incroyable succès. Le principe est simple : des personnes y déposent certaines denrées et les bénéficiaires viennent se servir eux-mêmes.

Malheureusement, ces derniers temps, des abus ont été constatés par les initiateurs de ce projet solidaire. "Au début, le frigo se vidait de manière logique et régulière, explique Pierre Chaudoir, à la base du projet avec sa compagne, Véronique. Mais la réputation du frigo s’est vite développée et des personnes venaient même de Charleroi pour se servir. Quinze minutes après l’avoir rempli, il était déjà vide !"

Pour comprendre ce qu’il se passait, les bénévoles (une quarantaine) ont pris le temps d’observer les allées et venues au frigo et c’est là qu’ils se sont rendu compte qu’il y avait un souci. "Certaines personnes bloquaient la rue avec une camionnette et prenaient tout ce qu’il y avait dans le frigo. On soupçonne même un recel de nourriture dans le chef de certains", déplore Pierre Chaudoir.

Face à ce constat, les gestionnaires du frigo n’avaient plus le choix : il fallait réagir. Soit ils trouvaient une solution, soit le frigo fermait ses portes. "Finalement, nous avons décidé de le déplacer dans un garage fermé. À présent, les personnes qui souhaitent faire des dons ou prendre de la nourriture doivent prendre contact avec nous. C’est dommage d’en arriver là mais nous n’avions pas le choix. Le point positif, c’est que cela permettra d’avoir un contact encore plus humain entre nous", conclut-il.