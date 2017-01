Marre de courir sur un tapis devant une vitre ou des cours collectifs plats et sans ambition ? Avec Fit@mine à Waterloo, Michel Peeters et Jean-Paul Stantzos proposent un tout nouveau concept de salle de sport totalement unique en Belgique.

En entrant dans la salle située sur la chaussée de Bruxelles à Waterloo, on a l’impression de pénétrer dans une autre dimension… connectée. Car si les machines peuvent sembler identiques à celles que l’on retrouve dans d’autres salles de sport de la région, une différence notoire est à pointer. “Toutes les machines de cardio sont connectées, note Michel Peeters. Grâce aux parcours virtuels et aux écrans, les participants peuvent choisir de découvrir ou de se balader dans une ville comme Venise par exemple. En fonction du relief que l’on retrouve dans la ville sélectionnée, l’intensité augmentera également. C’est plus amusant que de marcher droit devant soi d’autant plus qu’avec des écouteurs, on peut entendre des bruits spécifiques à l’endroit choisi.”

Mais ces machines connectées ne sont pas les seules innovations que l’on retrouve chez Fit@mine. D’ailleurs, la plus importante et impressionnante est certainement ce système au nom savant : le “PRAMA”. Imaginez une salle de sport entièrement connectée qui interagit avec les participants grâce à une série de capteurs placés au sol, sur les murs et au plafond et vous obtenez le “PRAMA”. “L’idée est de s’entraîner de manière plus fun et avec le poids de son corps, continue le manager de la salle. C’est un concept qui est très complet car il permet de travailler les réflexes, l’explosivité et toutes les parties du corps en même temps. Il reproduit en quelque sorte les mouvements que l’on fait au quotidien, dans la vie de tous les jours.”