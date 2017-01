C’est déjà arrivé à tous les automobilistes. Vous faites vos courses et en revenant à votre voiture, vous constatez que votre véhicule est envahi… de ces petites cartes de visites de particuliers qui souhaitent racheter votre Golf, Peugeot, Audi ou autres.

Mais à la longue, ce genre de situation commence à taper sur le système et Alain, un Waterlootois, a fait part de son coup de gueule sur les réseaux sociaux. “J’en ai marre de trouver chaque jour et ce, où que ma voiture soit garée, même dans la descente de mon garage, des cartes de visite proposant de me racheter mon véhicule.”

La semaine dernière, sur la même journée, il en a retrouvé quatre sur ses vitres. “Il faudrait interdire ce genre de pratique et punir les responsables”, continue-t-il. Justement, qu’en est-il de la législation en la matière ? “Il faut se baser sur le règlement général de police, enchaîne le commissaire Vandewalle de la zone de police de Waterloo. Logiquement, pour poser ce genre de cartes de visite, il faut disposer d’une autorisation. C’est exactement la même chose qu’une distribution en rue. On ne fait pas ce qu’on veut.”

Et pour ces personnes qui déposent ces cartes de visite sans autorisation, l’amende peut être salée : jusqu’à 350 euros ! “Il peut aussi y avoir d’autres infractions comme le fait de savoir si cette personne dispose d’un contrat de travail ou non alors que des dégradations sur le caoutchouc de la voiture peuvent également être constatées.”