Comme son nom l’indique, un night-shop est censé être ouvert… la nuit ou tout du moins la soirée. Pourtant, lorsque l’on se balade dans la cité du Lion, on se rend compte qu’ils sont également ouverts… la journée !

Et pour cause : certains, sous prétexte de vendre l’une ou l’autre revue, se font passer pour libraire. Une situation anormale que la bourgmestre, Florence Reuter, compte bien ramener à la normale. "Nous avons un règlement de police qui défini clairement les heures d’ouverture pour le jour et pour la nuit. Le souci, c’est qu’ils sont ouverts jour et nuit !"

Il faut dire qu’il y a quelques années, une dérogation avait été octroyée au niveau fédéral offrant aux vrais libraires des plages horaires plus larges. Le souci, c’est que les night-shops en ont profité et jouent sur les mots. "Pour la police, ce n’est pas facile d’intervenir car, à chaque fois qu’ils veulent faire quelque chose, on leur sort cette fameuse dérogation. Mais cette situation ne peut plus durer. Ce n’est pas correct car, contrairement aux librairies, le fonds de commerce des night-shops, c’est la vente d’alcool. Ce qui entraîne un sentiment d’insécurité avec des jeunes qui traînent dans la rue. Sans oublier les canettes que l’on retrouve par terre", déplore la bourgmestre.

Pour mettre fin à ces dérives, Florence Reuter l’affirme veut "faire respecter le règlement général de police à la lettre. Il existe et je veux le faire appliquer même si cette fameuse dérogation est invoquée".

Une dérogation qui pourrait bientôt passer à la trappe. "Le ministre Borsus m’a annoncé qu’il avait l’intention de renforcer la loi pour éviter les abus."

Actuellement, on ne compte "que" 5-6 night-shops à Waterloo mais c’est déjà bien suffisant pour la bourgmestre waterlootoise. "Je n’ai pas envie que ce genre de commerces prolifèrent comme c’est le cas dans d’autres communes. Je veux que Waterloo reste une commune saine et sécurisée. D’ailleurs, un peu à l’image de ce qui a été fait au sein de communes bruxelloises, je vais essayer de regarder s’il n’est pas possible de limiter le nombre de night-shops à Waterloo afin d’éviter que d’autres ne viennent s’installer."

C’est clair : il n’y aura plus de pitié pour les night-shops qui ne respectent pas les horaires !