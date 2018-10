Heureusement, les deux engins explosifs étaient démilitarisés

Grosse panique, mardi matin, au sein de l'école du Chenois, à Waterloo. Un enfant est arrivé dans l'établissement scolaire et a exhibé deux grenades.

Immédiatement, professeurs et direction ont fait appel aux forces de l'ordre et aux pompiers et ont installé un périmètre de sécurité. Les policiers ont déplacé les engins explosifs dans un lieu neutre, à l'écart des enfants tandis que le service de déminage est intervenu.

Fort heureusement, il s'est avéré ensuite que les deux grenades avaient été démilitarisées et que tout risque d'explosion était réduit à néant. Plus de peur que de mal, donc.