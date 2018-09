La police de Wavre a dressé près de 13.000 procès-verbaux en un an

La zone de police de Wavre vient de rendre public le résultat d'un contrôle radar mené le 15 septembre dernier sur la chaussée de Bruxelles à Wavre. Parmi les automobilistes flashés, l'un a retenu plus l'attention des policiers wavriens puisqu'il roulait à 137 km/h en pleine agglomération, soit à un endroit où la vitesse est pourtant limitée à 50 km/h.

Un excès de vitesse qui scandalise d'autant plus les verbalisants qu'il a été commis à proximité d'une zone 30 installée pour sécuriser la sortie d'une école. Certes l'excès de vitesse a été commis un samedi à 18 h 20 mais qui sait si des activités pour enfants ne peuvent pas être organisées dans les locaux de l'école le week-end ?



Le chauffard devra en tout cas répondre de ses actes devant le tribunal qui pourrait décider de plusieurs semaines de suspension de permis et d'une amende de plusieurs milliers d'euros. "A notre estime, la confiscation du véhicule devrait être prévue automatiquement. A 100 mètres d'une école, 50 km/h n'est pas excessif !", confie la zone de police sur sa page Facebook.

En un an, ce sont 869.700 véhicules qui ont été contrôlés à Wavre. Et 12.732 procès-verbaux ont été rédigés. Soit près de dix fois plus qu'un an auparavant. La zone de police espère atteindre le million de conducteurs contrôlés l'an prochain grâce à l'installation de six nouveaux radars fixes.