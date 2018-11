Les résultats définitifs des élections seront communiqués vers 15 h

Le recomptage des voix du dernier scrutin communal à Wavre, a débuté ce mardi midi dans les locaux de la DGO5, à Jambes. Une démarche qui résulte d'une demande du CDH faite au gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu, quelques jours seulement après les élections du 14 octobre.





Le soir des élections, une série d'incidents s'étaient produits. Une panne d'électrcitié avait en effet corrompu le contenu des clefs USB utilisées pour stocker les données. Un recomptage des voix avait dès lors eu lieu avec le personnel communal réquisitionné. Finalement, on apprenait que la liste du Bourgmestre emmenée par Françoise Pigeolet gardait son 16e siège - et donc sa majorité absolue en termes d'élus - pour six petites voix. Un siège conservé au détriment du CDH.

Tout l'enjeu de ce recomptage des voix se joue là. Si les juges de paix qui avaient supervisé le comptage le soir du scrutin écartaient toute possibilité de tricherie, le chef de file du CDH, Benoît Thoreau, estimait que des erreurs pouvaient avoir lieu. "Au moment de la coupure d'électricité, certains tas de voix ont été déplacés. Et il est possible que certains aient été mal rangés par la suite, précisait-il. Le but de ce recomptage est d'objectiver les scores obtenus."





Les résultats de ce recomptage devraient être communiqués aux environs de 15 h. A noter qu'assez étonnamment, alors même qu'ils sont à l'initiative de ce processus de recomptage, aucun témoin CDH n'a fait le déplacement. Cherchez l'erreur...