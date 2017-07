En 2013, un homme s’est présenté chez une sexagénaire wavrienne qui venait de perdre son mari, et a expliqué qu’il prenait la succession d’une connaissance commune, qui était antiquaire. La veuve lui a alors confié trente-six objets de valeur, pour les faire expertiser puis les vendre.

Il y avait certains objets d’art asiatique en ivoire, quelques meubles anciens et des diamants. D’après la dame, il y en avait pour près d’un million d’euros.

L’homme lui a expliqué qu’il devait d’abord faire expertiser ces pièces, et les a emportées en expliquant qu’il avait des contacts dans le milieu des œuvres d’art, et qu’il pourrait sans doute en tirer un bon prix en Suisse.

Puis les semaines et les mois sont passés, sans nouvelle de ce soi-disant vendeur.

Lors d’un énième appel téléphonique, la Wavrienne a enfin eu quelqu’un au bout du fil. Il s’agissait d’un homme qui lui a dit que Constant C. avait été arrêté en Suisse, et qu’il ne savait rien à propos des objets d’art.

La dame a alors déposé plainte.

Et il s’est avéré que son soi-disant antiquaire était un marchand de tapis, déjà connu pour des escroqueries. En 2014, après une incarcération, il a disparu dans la nature et a été condamné par défaut à dix-huit mois de prison ferme.

Les policiers l’ont intercepté il y a peu, et il a fait opposition à cette première décision. "Je ne comprends pas ce que je fais dans cette histoire : ces objets ne valaient rien, on me l’a confirmé à Liège pour les meubles, et à Paris pour les ivoires", a-t-il martelé devant le tribunal. "Je les ai renvoyés à cette dame et j’ai perdu de l’argent là-dedans !"

Explication invraisemblable , estime le tribunal dans le jugement qu’il vient de rendre. Les dix-huit mois infligés par défaut sont toutefois ramenés à douze mois de prison avec sursis.