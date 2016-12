Notre pays regorge de restaurants italiens en tous genres. De la pire pizzeria à l’étoilé qui revisite cette succulente cuisine transalpine. La diversité culinaire est telle que toutes les régions de la Botte peuvent être visitées. À Waterloo, depuis 1989, le restaurant Zio (oncle en français) s’est taillé une jolie réputation. Par la qualité de sa cuisine d’abord. Ici pas de pizzas. Jamais. Mais des pâtes fraîches maison concoctées par Nena, originaire de la région d’Emilie-Romagne (Bologne,…) et qui puise son inspiration chez sa mère et sa grand-mère. Des recettes qui ont traversé les générations et qui ravissent toujours les papilles.

Par son ambiance ensuite. Ici, vous n’êtes pas dans un restaurant guindé avec des codes. C’est à la bonne franquette et tout Waterloo et environs s’y retrouvent. En partie aussi pour cette atmosphère décontractée. Une équipe de serveurs qui vous claquent très vite la bise et un patron truculent, Philippe. Ne lui parlez pas du Sporting Charleroi et de ses Zèbres car il est intarissable voire inarrêtable. Comédien de théâtre wallon à ses heures, il virevolte entre les tables et connaît tout le monde. Et tout le monde le connaît. On soupçonne même certains clients de ne se déplacer que pour lui.





"Chez moi, pas de chichis", avoue-t-il devant quelques clichés de clients célèbres comme Enzo Scifo ou Philippe Albert. "Tous les publics se côtoient. Des hommes d’affaires (nous ne sommes pas très éloignés du business park local), des couples, des familles avec ou sans enfants, des repas entre amis."

Outre une carte de qualité avec de nombreuses spécialités de pâtes (le trio de carpaccio en entrée a beaucoup de succès), chaque midi le lunch à 12.5 euros offre une entrée et un plat. Croyez-nous, vous ne trouverez pas meilleur rapport qualité-prix dans la région.

Un œil sur la carte des vins vous permet d’apercevoir quelques belles références italiennes évidemment en rouge et quelques blancs (le vin dit du patron vaut d’ailleurs le détour). Nous ne devrions pas vous le dire pour vous laisser la surprise mais, ici, le verre du patron est offert avec le sourire. Laissez-vous tenter par la grappa au miel. Une seule…

Petit conseil d’ami et de client régulier, n’hésitez pas à réserver car Zio fait très souvent salle comble. Tant à midi qu’en soirée. Le restaurant est fermé les samedis et dimanches.

Infos :

Zio

Chaussée de Tervuren, 11, 1410 Waterloo

Tel/ : 02.354.60.81

www.ziowaterloo.be