Ils sont 2.400 sur la ligne de départ, vers 20 h, place d’Espagne. Depuis le 5 décembre, la 7e édition de la Manneken-Pis Corrida affiche complet : les amoureux de Bruxelles et du running se sont inscrits à la hâte pour courir dans le centre historique de la capitale.

Alors que chaque participant se positionne, affublé d’un dossard, d’un t-shirt fuchsia et d’un bonnet de père Noël, l’excitation monte d’un cran. Soudain, Willy, élu Madame Chapeau 2016, donne le coup d’envoi. Il est temps pour les joggers du jour de s’élancer pour un parcours de 4 ou 8 kilomètres.

Cette année, le chemin emprunté ne change pas. La cathédrale des Saints Michel et Gudule est la première à voir passer les coureurs, qui se dispersent déjà. Ensuite, c’est au tour de la place des Martyrs, de la rue Neuve et de la place de Brouckère. Bientôt les participants arrivent dans le lieu qu’ils rêvent de traverser depuis leur inscription : la Grand-Place.

Mais pas le temps de s’appesantir sur les jeux de lumière et le sapin slovaque. Il faut continuer le parcours pour avoir une chance de saluer Manneken-Pis et atteindre la ligne d’arrivée. Alors que certains continuent sur leur lancée pour un deuxième tour, d’autres s’arrêtent, satisfaits. Pour eux, il est l’heure d’attendre ses camarades et de se réconforter en buvant un bon vin chaud.

