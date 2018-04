La police a également mis la main sur de faux documents, une arme à feu et une arme blanche à Evere.

Vingt kilos de fleurs de cannabis ont été saisis dimanche dernier dans trois plantations à Woluwe-Saint-Pierre, Schaerbeek et Nossegem, dans le Brabant flamand. De faux documents, une arme blanche et une arme à feu ont été découverts à Evere dans le cadre de la même enquête. Trois suspects âgés 26, 28 et 34 ans, ont été placés sous mandat d'arrêt, indique mercredi le parquet de Bruxelles.

Lors de l'interception d'un véhicule dimanche dernier, la police a constaté que son chauffeur était lié à un fait de culture de stupéfiants. L'enquête a révélé que l'homme était inscrit à une adresse de Woluwe-Saint-Pierre. Comme personne n'y résidait, les services de police se sont rendus sur place pour vérification et ont découvert une plantation de cannabis. Deux autres plantations de cannabis comportant chacune 500 plants ont ensuite été découvertes à Schaerbeek et Nossegem. En tout, 20 kilos de fleurs de cannabis ont été saisis.

Toujours dans le cadre la même enquête, la police a mis la main sur de faux documents, une arme à feu et une arme blanche à Evere.