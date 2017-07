Cette année, la Fête nationale débutera dès l’aube avec l’arrivée de la première édition du brol national. Dès 8h du matin, la place du Jeu de Balle se transformera en un marché dédié aux objets tricolores. "Les marchands vont rechercher et mettre de côté pour le 21 juillet des objets de brol belge, du noir-jaune-rouge, des boîtes à biscuits à l’effigie de la famille royale et bien d’autres", a expliqué l’échevine des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles, Marion Lemesre (MR).

Quant au traditionnel bal national, qui célébrera cette année sa 15e édition, il se tiendra le 20 juillet, lui aussi, sur la place du Jeu de Balle et ce, dès 19h15. Au programme : le Grand Jojo, Dan Peeters, Sttellla ou encore le DJ Crazy Sir-G pour les plus jeunes. Le lendemain soir, ce sera le célèbre Resto national qui prendra ses quartiers sur la place. L’année dernière, ce ne sont pas moins de 1.200 moules-frites géants qui avaient été servis.

De nombreuses autres activités gratuites à destination des enfants, mais pas que, seront organisées de 10h à 23h dans le Parc royal et ses alentours. Le traditionnel village policier se tiendra sur la place Poelaert. La Défense sera également présente rue de la Régence et proposera des initiations et démonstrations. Les musées, lieux de culte et institutions seront également ouverts.

La journée se clôturera par l’habituel feu d’artifice, qui sera tiré depuis les jardins du Palais des Académies à 23h. Le public pourra l’admirer depuis la place des Palais. L’accès à la place se fera uniquement via la place Royale et la rue Royale.

Côté sécurité, les différents accès seront contrôlés par la police. Le public est invité à ne pas emmener de sacs à dos, de canettes ou de bouteilles.