Le saviez-vous ? Si vous rencontrez un problème quelconque lors d’une course avec un taxi bruxellois, vous pouvez déposer une réclamation sur le site web de Bruxelles Mobilité, l’administration régionale des voiries et des infrastructures qui se charge également de la gestion administrative et de la surveillance des taxis. Pour que votre plainte ait le plus de chance d’aboutir, il est préférable de pouvoir fournir le numéro d’identification du taxi ou le numéro d’immatriculation.

Cette procédure semble de mieux en mieux connue des Bruxellois. En témoigne la hausse constante des réclamations déposées. De 86 plaintes en 2010, nous sommes passés à 186 plaintes en 2012 et à 233 plaintes en 2014. Durant l’année écoulée, Bruxelles Mobilité a recensé un total de 407 plaintes contre 326 en 2015, soit une augmentation de près de 25 %.

Par rapport à l’année précédente, on retrouve quasiment les mêmes motifs de plaintes dans le top 3. En 2016, c’est la conduite jugée dangereuse qui a entraîné le plus de réclamations : on en dénombre une centaine, soit un quart des plaintes déposées. Ce sont ensuite les tarifs abusifs qui arrivent en seconde position avec 87 réclamations suivis de cas d’impolitesse ou d’agressivité verbale qui ont généré pas moins de 76 plaintes.

Le quatrième motif de réclamation le plus fréquent concerne le refus de courses avec un total de 33 plaintes, un chiffre moins élevé qu’en 2015 où Bruxelles Mobilité avait comptabilisé 46 réclamations pour ce motif. Les usagers se sont également plaints à 22 reprises des centraux téléphoniques et à 15 repris de trajets jugés trop longs. Notons encore une dizaine de plaintes pour des problèmes de pertes ou de vols d’objets et/ou d’argent.

Les plaintes relatives à de l’agressivité physique demeurent stables au fil des ans puisqu’on recense 8 cas en 2016, en 2015 et en 2014. Enfin, on constate que quelques usagers ont déposé plainte pour des problèmes liés au racolage, à la propreté ou au confort ainsi qu’à l’usage des lecteurs de cartes de débit et de crédit, obligatoires dans tous les taxis bruxellois depuis le 1er janvier 2016.

Au regard du nombre de courses effectuées en un an dans la capitale, le nombre de plaintes reste assez faible. Le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (SPA) encourage les habitants à déposer plainte lorsqu’une course n’est pas satisfaisante. En signalant les comportements inacceptables, les usagers peuvent contribuer à une amélioration du service de taxis en Région bruxelloise.

Plus d’infos : www.brusselstaxi.be/fr/plainte