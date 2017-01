Tous les quartiers bruxellois ne sont pas touchés de la même manière par le vide commercial. C’est ce qu’il ressort d’une réponse écrite du ministre régional de l’Économie Didier Gosuin (Défi). Selon lui, 12,65 % des cellules commerciales sont actuellement inoccupées, soit 3.001 sur un total de 23.726. Mais on constate d’importants écarts d’un quartier à l’autre.

À titre d’exemple, le quartier des Marolles souffre d’une vacance commerciale de 22,94 % tandis que les cellules commerciales du quartier Dailly sont inoccupées à hauteur de 13,61 %, soit légèrement au-dessus de la moyenne régionale. À l’inverse, certains noyaux commerçants s’en sortent particulièrement bien: c’est le cas de la rue de Brabant qui ne connaît que 5,54 % d’inoccupation et du Cimetière d’Ixelles où le vide commercial s’élève à seulement 2,88%.

Des chiffres demandés par le député-bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt (Défi) qui émet des inquiétudes par rapport à ce phénomène. "Comme on n’a pas les chiffres des années précédentes, on ne sait pas si cela s’aggrave mais c’est en tout cas mon sentiment. Près de 13% de commerces vides, c’est trop. Quelques cellules commerciales vides suffisent à donner le sentiment de dégradation d’un quartier commerçant, réduisant son attractivité et pesant conséquemment sur la rentabilité des commerces restants", explique-t-il.

Même s’il considère que la vacance commerciale est un signe de fragilité, le ministre Gosuin tient aussi à relativiser le phénomène estimant qu’il faut des cellules vides pour permettre une certaine rotation. "Il est inhérent aux commerces d’ouvrir et de fermer, de suivre les dynamiques et donc de laisser derrière eux des espaces inoccupés, parfois temporairement, parfois plus définitivement."

Le ministre bruxellois de l’Économie énumère une série de causes à l’origine du vide commercial: la diminution de la marge bénéficiaire du commerçant lié à la professionnalisation et à l’augmentation des charges fixes; les problèmes d’accessibilité; l’arrivée récente ou plus lointaine d’un centre commercial à proximité; le passage d’un gros chantier; etc.

Et de souligner que l’activité commerçante est étroitement tributaire des évolutions (sociales, urbanistiques…) de la ville. Aux yeux de Didier Gosuin, il est donc important de travailler sur l’identité des quartiers commerçants et de définir leur périmètre réel et actif afin d’éviter de mettre sous perfusion, via des politiques de soutien, d’anciens quartiers commerçants qui n’ont plus vocation à l’être.

En attendant, plusieurs actions sont menées pour lutter contre la vacance commerciale, fait savoir Didier Gosuin qui cite notamment l’accompagnement de porteurs de projets par l’agence régionale du Commerce qui repère pour eux les emplacements les plus pertinents. Atrium développe également les projets de pop-up stores qui permettent à des entrepreneurs de tester leur concept à moindre coût tout en luttant contre le vide commercial.





"Il faut investir pour améliorer l’état des quartiers !"

En juillet dernier, plusieurs députés de la majorité (PS-Défi-CDH) ont déposé une résolution visant à demander au gouvernement bruxellois de mettre sur pied un service immobilier commercial public pour assurer une valorisation des cellules commerciales vides et une mixité commerciale. Siégeant également sur les bancs de la majorité, le député Bernard Clerfayt (Défi) est circonspect quant à la faisabilité. "Ce n’est pas payable puisque 13 % des commerces sont vides. Pour que cela ait un impact, il faudrait que la Région prenne en gestion 1.000 commerces. Cela représenterait une somme gigantesque et c’est un risque locatif que la Région ne peut courir !" Selon le bourgmestre de Schaerbeek, l’une des causes principales du vide commerciale est l’appauvrissement de certains quartiers. "Il vaut mieux investir pour améliorer l’état des quartiers en matière d’éclairage, d’état des trottoirs, de propreté, etc. plutôt que d’aller louer et sous-louer moins cher quelques magasins", estime Bernard Clerfayt. Ce dernier considère que la Région n’analyse pas suffisamment en profondeur les raisons structurelles de la disparition des petits commerces. "Il y a un appauvrissement de la population bruxelloise et il faut aussi se poser la question des mégas centres commerciaux. Le volume total de consommation des ménages n’augmente pas lorsque l’on crée un centre commercial, il y a juste un déplacement !"





Bientôt un schéma régional de développement commercial

Sur proposition du ministre Didier Gosuin (Défi), le gouvernement bruxellois a chargé Atrium de réaliser un schéma de développement commercial. Celui-ci doit permettre d’avoir une vision claire de la situation actuelle du développement commercial et de se projeter dans l’avenir en tenant compte des grands chantiers prévus, de la croissance démographique et de la demande. Ce schéma de développement commercial devra établir la capacité d’élargissement de l’assiette commerciale et de la zone de chalandise au-delà de Bruxelles. Pour ce faire, le schéma détaillera notamment la structure de l’offre commerciale et la définition des territoires commerciaux en ville. "Je veux qu’il soit un véritable outil d’aide à la décision pour les autorités, connecté à une connaissance en temps réel des réalités de terrain. Il devra permettre à la Région d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés", conclut Didier Gosuin.