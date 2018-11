C’est une première et elle mérite d’être soulignée et encouragée.

Ce samedi, de 10 à 18 heures, a lieu au Palais 10 du Heysel le premier salon des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours (entrée gratuite).

Pompier, inspecteur de police, secouriste-ambulancier, autant de professions au service des autres mais qui ont besoin de mains et de gens qui ont le sens des responsabilités.

Brusafe n’organise pas ce salon que pour le plaisir. En effet, entre 350 à 400 postes sont à pourvoir pour 2019 : 150 dans les forces de l’ordre, 150 au SIAMU, 50 à 80 dans la prévention et la sécurité au sein des communes et de la Région bruxelloise. Des emplois disponibles pour tous, diplômés ou pas, avec une formation à la clé.

Celle-ci vient d’obtenir de nouvelles compétences en matière de prévention et de sécurité et a décidé de créer un Ecole Régionale des Métiers de la sécurité, de la prévention et du secours baptisée Brusafe. Dès fin 2019, il regroupera sur le site de Haren plusieurs centres de formation actuellement éclatés dans la capitale.