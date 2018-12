Une priorité sera donnée aux 110 immeubles de plus de 25 mètres de haut identifiés par la SLRB et le SIAMU.

Le jeudi 13 décembre, le gouvernement bruxellois a approuvé le programme d'investissement 2018-2021 bis pour un montant de 42 millions d'euros, portant sur la conformité en matière de sécurité incendie des logements sociaux bruxellois. Une priorité est accordée aux immeubles de plus de 25 mètres de haut.-

Pour rappel, la SLRB a, depuis plusieurs années, pris une série de mesures relatives à la sécurité de ces bâtiments et plus précisément en matière d'incendie dans le secteur du logement à Bruxelles. Parmi ces mesures, on pense notamment à la prise en charge des marchés de livraison de détecteurs incendie en 2006 et 2016 pour l'ensemble des SISP (Sociétés Immobilières de Service Public), le suivi de l'exécution des obligations des SISP en matière d'incendie, la préparation de feuillets de sensibilisation à la prévention incendie destinés aux locataires et enfin une enquête sur les immaubles hauts du patrimoine social en vue de leur mise en conformité.

En effet, 110 immeubles ont été identifiés comme faisant plus de 25 mètres de haut et sont donc en cours de contrôle. Les mises en conformité concernent les évacuations, les arrivées et la fistribution d'eau aux étages.

Les 42 millions du plan d’investissement 2018-2021 bis permettront d’octroyer aux SISP un prêt à long terme de 33 ans sans intérêts. Ces prêts seront accordés sur base des travaux déjà identifiés et par les résultats de l’enquête SIAMU encore à venir, et des demandes de mise en conformité en découlant.

« En matière de sécurité , la tolérance zéro est de rigueur. Tous les moyens sont à mettre en œuvre pour assurer la conformité des bâtiments sociaux » explique la ministre du Logement Céline Fremault (CDH), à l'initiative de cet accord. « Ces 42 millions d’euros viennent ainsi s’ajouter aux 300 millions d’euros que le Gouvernement a dégagé pour la rénovation des logements sociaux à ma demande ».