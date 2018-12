Les associations ont notamment déploré la répression contre les prostituées dans le quartier de l'Alhambra et à Saint-Josse.

Ce lundi, entre soixante et septante personnes munies de parapluies rouges étaient rassemblées au Square de Meeûs, avant d'entamer une longue marche dans la capitale. La raison de cette manifestation? Dénoncer les violences faites aux prostitués partout dans le monde, à l'occasion de la quinzième journée internationale contre les violences faites aux travailleurs du sexe.

Avant la marche, plusieurs discours ont été donnés par différents membres des ASBL bruxelloises Utsopi, Espace P et Alias à l'initiative de cette marche. Ce moment s'est terminé par la déclamation en coeur des noms d'environ 300 prostituées décédées dans l'année à travers le monde. Dans cette liste, figurait le prénom d'Eunice, prostituée nigériane poignardée en mai dernier à Saint-Josse. La foule a aussi mentionné Laura, assassinée peu de temps avant Eunice, à Etterbeek cette fois.

"Depuis Eunice, rien n'a changé", affirme formellement Max Maes, porte-parole d'Utsopi. "On fait cette marche munis de parapluies rouges non seulement parce que c'est le symbole de la protection des droits des travailleurs du sexe, mais aussi pour qu'on nous voit, qu'on arrête de nous ignorer. On arrive plus ou moins à avoir un dialogue avec Schaerbeek, mais à Saint-Josse par exemple, Emir Kir continue de vouloir faire fermer des carrées. On sait que ça va clandestiniser les travailleuses du sexe."

Au nom de son ASBL, Isabelle Jaramillo qui est coordinatrice d'espace P exige la fin de la répression et plus de protection pour les travailleuses du sexe. "Après la marche de solidarité pour Eunice, le sentiment de sécurité est revenu pendant un très court moment. La police était fort présente le mois d'après, mais ça s'est très vite arrêté. Il faut donner aux travailleuses du sexe des droits et il faut moins de chasse aux prostituées et une acceptation de l'activité."

Les associations présentes ont plus spécifiquement dénoncé la répression dans le quartier de l'Alhambra, qui participe à la gentrification. Des travailleurs du sexe ont, en réponse aux amendes de 100 euros infligées, porté plainte contre la police pour extorsion. Les participants craignent par ailleurs de voir la moitié des vitrines de la prostitution fermées à Saint-Josse-ten-Noode au 1er janvier comme annoncé par le bourgmestre Emir Kir (PS).

Des membres de la brigade des moeurs bruxelloise se sont rendus à la marche en soutien aux revendications des travailleurs du sexe.

"Je ne rentre pas dans un débat abolitionniste", Bernard Clerfayt (Défi), bourgmestre de Schaerbeek

"En tant que bourgmestre ce n'est pas mon rôle d'exprimer un avis moral sur la question. Je ne rentre donc pas dans un débat abolitionniste. À Schaerbeek c'est un héritage historique, et mon devoir est donc de l'encadrer, et de m'assurer qu'il ne présente pas de nuisance pour les riverains. Chaque semaine j'ai donc un rapport de la police qui effectue des contrôles et lorsque nous avons une situation non conformes, on ferme les portes des carrées temporairement."





