9.000 personnes à Bruxelles pour protester contre les traités transatlantiques

Bruxelles

Quelque 9.000 personnes, selon la police, défilaient mardi après-midi entre le carrefour Arts-Loi et la place Schuman à Bruxelles pour manifester contre les traités de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada d'une part (CETA) et les Etats-Unis d'autre part (TTIP). Le cortège a démarré au carrefour Arts-Loi vers 17H15. Les manifestants étaient attendus vers 18H30 place Schuman où est notamment situé le siège de l'exécutif européen.

Les organisateurs attendaient entre 10.000 et 15.000 personnes.

La manifestation est soutenue par les syndicats et les mutualités et par plusieurs associations dont La Ligue des Droits de l'homme, Test-Achats, Tout Autre Chose, Greenpeace ou encore la Fédération des Étudiants Francophones (FEF). Une délégation d'agriculteurs de la Fédération Unie de Groupements d'Éleveurs et d'Agriculteurs (Fugea) était également présente.