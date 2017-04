Le Belge a une brique dans le ventre mais elle pourrait devenir bien indigeste si le ministre des Finances fédéral, Johan Van Overtveldt, fait aboutir la proposition macro-prudentielle de la Banque Nationale de Belgique qui sera discutée prochainement au gouvernement afin de mieux encadrer l’accès au crédit immobilier. Et en particulier le projet de plafonner l’octroi d’un crédit à une quotité de 80 %. En clair, pour le candidat acheteur, cela signifie qu’il devra disposer d’un minimum de 20 % de la valeur du bien, sans compter les frais de notaire et autres droits d’enregistrement.

"Certes, on entend aujourd’hui qu’un crédit à plus de 80 % de quotité restera possible, mais avec un taux majoré", explique Benoît Cerexhe, chef de groupe CDH au Parlement. "Une telle mesure va totalement à l’encontre de ce qui vient d’être mis en place à Bruxelles pour favoriser l’accès à la propriété. On a l’impression que ce qu’on donne d’une main, à savoir l’abattement des droits d’enregistrement à concurrence de 175.000 € de la valeur du bien, est aujourd’hui repris au niveau fédéral par ces mesures mises sur la table."

Et Benoît Cerexhe de craindre pour les jeunes ménages de la classe moyenne en particulier. "Si une telle mesure devait être adoptée, il est clair que la majorité des candidats à la propriété verraient leur projet condamné. Du moins dans la capitale, et ils seraient alors contraints de s’exiler encore plus massivement en dehors de Bruxelles, où les logements sont moins chers. Cela favoriserait aussi les investisseurs immobiliers qui seraient parmi les seuls à pouvoir encore acheter et cela condamnerait alors de nombreux Bruxellois à rester locataires à vie. J’espère que le fédéral va revenir à la raison et je compte d’ailleurs interpeller Guy Vanhengel, ministre des Finances de la Région bruxelloise, très prochainement pour qu’il conscientise son homologue fédéral à cette problématique."

Si, toutefois, cette proposition devait aboutir, cela obligerait les ménages à disposer de 65.000 € de fonds propres pour l’achat d’un appartement (prix moyen : 233.000 €) et de 135.000 € pour l’achat d’une maison (443.998 €). "Dans ces conditions, seules les personnes fortunées ou ceux dont les parents sont capables de prêter une telle somme pourraient encore acheter un bien immobilier. Ce serait une catastrophe car l’accès à la propriété reste la meilleure protection qui soit contre la hausse des loyers et le risque de paupérisation. Et quand on sait que Bruxelles compte déjà nettement moins de propriétaires que les autres régions, il y a de quoi s’inquiéter…"