Affrontements à Molenbeek: l'homme qui a jeté une pierre sur un policier libéré

Bruxelles

La chambre du conseil de Bruxelles a remis mardi en liberté l'homme âgé de 22 ans qui avait lancé une pierre sur un policier et l'avait blessé lors d'échauffourées qui se sont produites dimanche à Molenbeek-Saint-Jean.

L'homme demeure toutefois inculpé de rébellion armée, coups et blessures volontaires avec incapacité de travail sur personne dépositaire de la force publique et port d'arme prohibé, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles. Les incidents ont commencé lorsque la brigade anti-banditisme de la police locale a effectué dimanche vers 14H00 un contrôle hauteur de la station de métro Beekkant. Une habitante du quartier s'est énervée à ce sujet et selon ses propres dires, a été rudoyée par la police. Son fils de 15 ans qui a voulu intervenir a été interpellé. Plusieurs autres jeunes des environs qui ont assisté à l'incident s'en sont ensuite pris à la police, ont poussé des containers de déchets sur la rue et jeté des pierres ainsi que d'autres projectiles sur les agents.

La police s'est retirée mais est revenue dans les environs de la station de métro vers 15H30 et les affrontements ont repris de plus belle, avec des jets de pierre notamment. Deux agents ont été blessés dont un atteint à la tête par une pierre qui a dû être emmené l'hôpital. Il souffre d'une commotion cérébrale. Quelques véhicules de police ont été endommagés.

Dimanche, trois personnes avaient déjà été interpellées. Un majeur âgé de 20 ans qui avait jeté une bouteille en plastique sur un agent a été envoyé en médiation pénale pour rébellion armée en bande. Deux mineurs ont également été arrêtés dont un a été remis en liberté après avoir été entendu et le second, déféré devant le juge de la jeunesse.

Une femme âgée de 40 ans a quant à elle été interpellée lundi après-midi dans le cadre de cette affaire. Le parquet a entamé une médiation pénale à son sujet car elle aurait incité les jeunes à l'émeute.