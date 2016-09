Affrontements à Molenbeek: une femme de 40 ans interpellée

Plus de 300.000 migrants ont traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Europe en 2016

Plus de 300.000 migrants et réfugiés ont traversé la Méditerranée pour se rendre en Europe en 2016, année qui sera la plus meurtrière si le nombre de personnes décédant dans des naufrages se maintient au rythme actuel, a indiqué mardi le HCR.