Bruxelles Ce n’est pas la première fois que cette situation survient dans la commune d’Auderghem.

Vendredi soir, une Bruxelloise dit avoir été attaquée par un american staff dans la commune d’Auderghem. "Alors que je promenais mon chien vers 22h, on s’est fait attaqué par un American staff mâle de couleur fauve dans le quartier d’Hankar, au niveau de la petite plaine de jeux située à proximité du métro Hankar", explique Virgine sur les réseaux sociaux.

"Je ne vois ce chien que depuis quelques semaines dans le quartier et ce n’est pas la première fois qu’il tente de nous attaquer mais cette fois-ci, il était sans laisse et bien évidemment sans muselière. Je compte aller porter plainte ce matin à la police d’Auderghem car je ne veux pas avoir peur de promener mon chien ou de sortir avec mon bébé parce qu’un maître promène inconsciemment un chien dangereux sans laisse ni muselière, qui plus est, aux abords d’une plaine de jeux", explique-t-elle, révoltée.

Ce n’est pas la première fois que cette mésaventure survient dans la commune d’Auderghem. En effet, en septembre dernier, La DH relatait l’histoire d’une propriétaire d’un petit yorkshire qui avait violemment été agressé par trois american staff au niveau de la plaine de jeux de l’avenue de la Houlette. Les chiens n’étaient pas tenus en laisse par leur propriétaire et ont attaqué le petit yorkshire, le laissant pour mort après les faits. Plainte avait également été déposée auprès de la zone de police.