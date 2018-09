Une équipe sécurisation de la Stib s'est fait agresser ce matin vers 9 heures à la station de métro Beekant.

Les quelque 200 agents de la Stib qui ont observé un arrêt de travail spontané ce vendredi matin ont repris le travail vers 13h, indique Omar Boujida, vice-président de la CGSP. "D'autres réunions avec la direction sont prévues ces prochaines semaines car les agressions se multiplient ces derniers temps et les contrôleurs ont peur de faire leur boulot", précise Omar Boujida.

Cet arrêt de travail faisait suite à l'agression par quatre individus d'une équipe de sécurisation de la Stib lors d'un contrôle. Un jeune homme a tenté de passer les portiques sans titre de transport, et a refusé d'obtempérer une fois interpellé. Il a ensuite appelé plusieurs copains pour agresser l'équipe de sécurisation de la Stib. Deux agents ont été blessés au dos et au visage et emmenés à l'hôpital Saint-Jean. Les agresseurs sont actuellement auditionnés par la police.