L’installation du conseil communal est fixée au lundi 3 décembre à 19h.

La section PS d'Anderlecht a désigné lors d'un vote interne les mandataires qui exerceront des responsabilités exécutives lors de la prochaine législature. "Ce ne sont pas moins de 470 personnes qui se sont exprimées lors de ce vote qui s'est déroulé ces vendredi et samedi, démontrant par là le dynamisme de la section et de ses militants", explique la commune dans un communiqué.

Outre ses attributions liées à la Police et aux Affaires juridiques, le bourgmestre Eric Tomas gérera également les Grands événements, le Tourisme, le Patrimoine et les Musées. Fabrice Cumps sera échevin des Finances, de l'Enseignement, des Crèches et de la Culture.

Fabienne Miroir, présidente du CPAS lors de la précédente législature, est désormais en charge de l'Etat civil, de la Population et de la Politique des seniors.

Mustapha Akouz devient le nouveau président de CPAS tandis que Guy Wilmart va poursuivre son travail en tant que Président du Foyer Anderlechtois.

Enfin, Lotfi Mostefa est désigné comme chef de groupe de la liste PS-SPA-CDH au conseil communal.

Pour rappel, Eric Tomas envisage de céder le flambeau en cours de mandat. Le futur bourgmestre sera choisi par l'Assemblée générale.

Comme déjà annoncé, Ecolo hérite de quatre échevinats. Jérémie Drouart devient le premier échevin et sera en charge de la Modernisation de l'administration, de la Participation et de l'Egalité des chances, Susanne Müller-Hübsch est la nouvelle échevine du Développement de la ville, incluant la Planification urbanistique, les Travaux publics, la Mobilité et le stationnement.

Allan Neuzy hérite de la qualité des espaces publics et de la transition écologique incluant la Propreté publique, les Espaces verts et le Développement durable, tandis que Nadia Kammachi est la nouvelle échevine de la Rénovation urbaine, des Contrats de quartiers durables, du Bien-être animal et de l'Hygiène.

Du côté du SPA, Elke Roex quitte la Propreté et devient la nouvelle échevine de l'Enseignement, de la Culture néerlandophone et du Développement économique.

Alain Kestemont (Défi) est en charge de la Prévention et de la Sécurité urbaine, ainsi que de la délivrance et du suivi des permis.

Le bourgmestre Eric Tomas prêtera serment devant le ministre-président Rudi Vervoort ce jeudi. L’installation du conseil communal et l’élection du collège est fixée au lundi 3 décembre à 19h.