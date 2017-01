Depuis plusieurs jours, des sans-abri se sont installés dans cinq tentes sous le pont du Ring de Bruxelles, situé dans le quartier Marius Renard à Anderlecht. Mais ce lundi matin, c’est avec consternation que Michel Dupont, qui s’occupe régulièrement d’eux, a constaté que le feu avait été bouté à l’ensemble des tentes installées au pied de trois pylônes.

"En me rendant sur les lieux ce lundi, j’ai constaté avec effroi que tout le matériel avait été brûlé, sans plus aucune trace des sans-abri", explique l’homme de 48 ans qui depuis 6 ans porte assistance aux dizaines de sans-abri qui élisent domicile sous ce pont.

Selon Michel, le feu a été bouté aux tentes dans la nuit de dimanche à lundi. "Arrivé sur place, j’ai senti une odeur de brûlé, comme si les tentes avaient été incendiées quelques heures avant ma venue. En revanche, je n’ai plus de nouvelles d’Eddy, un des sans-abri avec qui je suis en contact. Je n’ai aucune information sur le lieu précis où lui et les autres sans-abri se trouvent actuellement", précise-t-il.

Michel a tissé une relation de confiance avec Eddy, dont il s’occupe depuis plus d’un an. "Je me charge de lui apporter des vêtements chauds mais également des tentes. J’ai beaucoup d’empathie pour lui car Eddy a 58 ans, il a travaillé dans l’entretien des ascenseurs pendant des années mais sa société a fait faillite il y a quelques années et il s’est retrouvé à la rue", ajoute Eddy.

Michel, originaire de Grimbergen, s’insurge contre le sort réservé à ces sans-abri et le manque d’humanité dont fait preuve la commune d’Anderlecht. "Le plus déplorable, c’est qu’on arrive encore, avec le peu qu’ils ont, à détruire leurs tentes et affaires personnelles ! Lorsque la commune décide de les dégager de leur emplacement, ils ne cherchent même pas à leur trouver d’alternative alors qu’en plus, Anderlecht est gérée par des socialistes."

La zone de police Midi n’a pas été informée de ces incendies et le ou les auteurs n’ont pour l’heure toujours pas été identifiés. La commune d’Anderlecht, de son côté, connaît depuis des années la problématique de ces sans-abri qui squattent sous le pont, mais le bourgmestre ignore qu’ils étaient là récemment. "Je n’ai reçu aucune information comme quoi des personnes se trouvaient sous ce pont ces derniers jours, explique Eric Tomas (PS). Lorsqu’on me signale leur présence, on envoie une patrouille de police sur place pour discuter avec eux et leur rappeler le règlement communal de police, qui interdit de faire du camping sauvage sous le pont car il s’agit d’un terrain public."

Lorsque les sans-abri sont sommés de quitter les lieux, ils peuvent cependant solliciter une aide et la commune les redirige alors vers le Samusocial. "Mais certains refusent l’aide proposée, et ils vont alors s’abriter ailleurs", conclut Eric Tomas.