Anderlecht : le squat qui terrorise les riverains

Bruxelles

"Cette situation est scandaleuse et ne peut plus durer !"

Gilles, riverain de la chaussée de Mons, est à bout de nerfs. "Depuis un an, de nombreuses personnes sans-papiers squattent l’immense bâtiment où était installée l’entreprise de déménagement Potiez-Deman. Des excréments humains sont régulièrement retrouvés sur la voie publique !, explique-t-il . En mai 2015, une tentative de viol est survenue dans cet immeuble à l’abandon mais depuis, la commune n’a toujours rien fait ! Ma petite amie n’ose plus venir chez moi car elle doit passer devant ce bâtiment."

Les propos tenus par d’autres riverains vont dans le même sens que cet Anderlechtois en colère. "Des activités louches se déroulent dans ce bâtiment qui est devenu le refuge d’illégaux et d’activités illicites. Une centaine de personnes s’y trouvent. On les voit parfois même sur les toits!, expliquent-ils. Les pharmaciennes qui travaillent juste en face craignent pour leur sécurité. De plus, plusieurs riverains ont assisté à des transactions douteuses depuis l’extérieur, comme des échanges de sacs contre de l’argent, photos à l’appui."

Les propriétaires ont été avertis de la situation et la commune a dans un premier temps décidé de taxer l’ensemble pour immeuble abandonné. Pas suffisant, estiment les riverains, qui demandent des mesures plus fortes pour remédier à cette situation. "Les bâtiments appartiennent à une société établie à Gand qui avait l’intention de construire des immeubles à appartements de 20 étages, mais les projets introduits ont été refusés par la commune, notamment à cause des gabarits trop élevés au regard de l’urbanisme dans ce quartier", a commenté Eric Tomas (PS), bourgmestre d’Anderlecht.

Mais la situation devrait prochainement évoluer. "J’ai rencontré les propriétaires ce lundi en leur expliquant que cette situation est inadmissible. J’ai préparé un arrêté les obligeant, dans un délai de deux mois, à prendre des mesures pour sécuriser l’endroit, a expliqué le maïeur. L ’arrêté sera pris lundi prochain pour les sommer de faire en sorte que ce site ne soit plus accessible. Ils devront murer les entrées et faire en sorte d’empêcher l’accès par l’arrière du bâtiment, en attendant qu’un permis de démolition soit délivré."

Une équipe de la zone de police Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) s’est rendue sur place pour faire un rapport. Elle évoque la présence non pas d’une centaine de personnes comme affirmé par les riverains, "mais d’une bonne quarantaine de personnes, même il se peut qu’il y en ai plus certains jours, explique Marie Verbeke, porte-parole de la zone Midi. La commune avait reçu une pétition de la part des riverains qui se plaignaient du bruit et de la saleté. Une équipe de notre zone s’est donc rendue plusieurs fois sur place pour constater et en effet, c’était vraiment dégueulasse ! Il n’y a pas de poubelle, pas de toilette. C’est infecte, mais ce sont surtout des problèmes d’hygiène qui ont été dénoncés par nos services."

Certains riverains vont jusqu’à évoquer des pratiques liées au recrutement djihadiste dans ce bâtiment. Une information qui n’est confirmée ni par la commune, ni par la police.

Le nombre de squatteurs a quadruplé en quatre ans

Le nombre précis de squats en Région bruxelloise est difficilement quantifiable. La Strada, le centre d’appui au secteur d’aide aux sans-abri, a tout de même réalisé un dénombrement des personnes considérées comme sans-abri pour l’année 2014. Si l’on compare à l’année 2010, on constate que le nombre de sans-abri a augmenté de 33 % en Région bruxelloise. Ces personnes se retrouvent bien souvent dans la rue ou dans des centres d’accueil d’urgence. Mais c’est l’augmentation de personnes qui occupent des squats qui choque le plus : + 322 % ! Cela veut dire qu’on dénombrait 100 personnes vivant dans des squats en Région bruxelloise en 2010 contre… 422 personnes quatre ans plus tard. Un nombre en constante augmentation, qui peut notamment s’expliquer par les conséquences de la crise de l’accueil, avec des réfugiés qui se retrouvent sans papier. En 2014, 2.603 personnes ont été recensées comme sans-abri au sens large. Ils se retrouvent principalement dans les trois gares, dans le centre-ville et dans le pentagone. Ces données sont un puissant signal envoyé aux politiques pour démontrer que les capacités d’accueil en hébergement restent encore trop faibles face à l’accroissement des demandes.





"Un arrêté pour sécuriser le lieu"

Eric Tomas, bourgmestre d’Anderlecht (PS) : "Je suis conscient des désagréments causés au voisinage. La police qui est descendue sur place n’a pas constaté de faits de drogue, mais bien des gens sans titre de séjour qui vivent dans des conditions déplorables. Ils y ont recensé des problèmes d’insalubrité et d’insécurité. Nous ne pouvions pas agir plus tôt car ce bâtiment est une propriété privée mais avec l’arrêté que j’ai pris, les propriétaires ont deux mois à partir de lundi prochain pour sécuriser ce bâtiment et en empêcher l’accès."